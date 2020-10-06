طوارئ كربلاء: هتافات موكب تشرين كانت استفزازية لقواتنا

المستقلة / علي النصر الله / .. علقت افواج طوارئ كربلاء، مساء الثلاثاء، على التصادم الذي حصل بين متظاهري موكب تشرين والقوات الأمنية، متهمة المتظاهرين بإطلاق شعارات استفزازية .

وقال مصدر أمني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “أفواج الطوارئ تدخلت لتهدئة الأوضاع بعد وصول متظاهرين من باقي المحافظات بحجة زائرين على شكل مجاميع “.

وأشار الى تقرب المتظاهرين “من دوائر حكومية ، والقائهم شعارات استفزازية للقوات الامنية ، إضافة إلى دخولهم بشكل استفزازي للعتبة الحسينية ما أثار حفيظة الزائرين وخدام العتبة”.

وأضاف “لحد الان لا يوجد أي احتكاك معهم من قبل القوات الأمنية سوى نصحهم لكي يكونوا زائرين منتظمين”، مؤكدا إن “الموقف تحت السيطرة”.

يذكر إن “فوج أمني قرب ضريح الإمام الحسين عليه السلام لجأ الثلاثاء، إلى تفريق المتظاهرين قرب العتبة، وذلك بعد هتاف مناوئ لأميركا وإيران. “.