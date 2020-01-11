طهران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية

المستقلة / أعرب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية غير المتعمد، وأشار إلى أن “النزعة الأمريكية للمغامرة” كانت سبب الكارثة.

وقال ظريف في تغريدة على “تويتر”: “يوم حزين. النتائج المبدئية للتحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة تشير إلى أن خطأ بشريا، أثناء أزمة نجمت عن نزعة الولايات المتحدة للمغامرة، أدى لهذه الكارثة”.

وأعلنت إيران السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران “عن غير قصد”، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة “خطأ بشري”.

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.