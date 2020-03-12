طهران تطلب مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

(المستقلة) … كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الخميس، عن أن طهران طلبت مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا القاتل.

ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه انتشار الفيروس القاتل، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن عدد الإصابات بكورونا وصل في هذا البلد إلى 9000 حالة، توفي منهم 354 شخصا.

ويضاف كورونا إلى صعوبات اقتصادية تواجهها إيران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وخاصة على صادرات النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لطهران. (النهاية)