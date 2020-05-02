طلب للجامعة العربية لوقف مسلسل أم هارون

لا زالت الأصوات الرافضة لمسلسلي “أم هارون” ومسلسل “مخرج7” تتعالى وتزداد يوماً بعد يوم، حتى وصلت إلى الجامعة العربية، وتضمنت مطالبات بإيقاف المسلسلين، ومحاسبة القنوات الناقلة، إذ أصدر الاتحاد العام للمنتجين العرب بيانًا بعث فيه للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري يطالب فيه بوقف بث الأعمال الفنية التي تسيء إلى القضية الفلسطينية وتحاول تشويه صورة العرب لصالح توثيق بعض الأفكار التي تبثها أدوات الصهيونية العالمية في محاولات فاشلة للتطبيع مع إسرائيل.

وجاء في البيان: “نرفق لمعاليكم البيان الصادر عن الاتحاد العام للمنتجين العرب الذي يطالب بتدخل سيادتكم لوقف بث الأعمال التي تسيء للقضية والشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “يرجى الأمر لمن يلزم للتنبيه على مؤسسات الإعلام في العالم العربي لوقف الإساءة للقضية العربية الأم (القضية الفلسطينية التي هي في مقدمة اهتمامات الجامعة العربية) إساءة تمهد في الوجدان العربي للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعد أن رأينا الشرخ يصيب صفنا العربي ويضرب ثوابتنا الأخلاقية والقومية، فلم يجد الاتحاد العام للمنتجين العرب بكل كوادره واتحاداته الإقليمية في ثماني عشرة دولة عربية مفراً من التوجه لمعاليكم، بما تمثلونه من قيمة ومقام على رأس مؤسستنا العربية الجامعة، فأنتم الملاذ الوحيد الذي نلجأ اليه لوقف هذا الانجرار والانسياق نحو توسيع الشرخ في القيم والأخلاق قبل أن يتلف شيء في بقية الجسم العربي وتصبح ثقافة تؤثر على مسار قيمنا وثقافتنا حتى بات البعض يستمرئ التهجم على القضية الفلسطينية التي تبنتها الجامعة العربية وبذلت الكثير لتحقيق بعض الحلول التي تبلسم جروح شعب ظلم وقهر، وأرض عربية فلسطينية هي الوحيدة المحتلة بالكرة الأرضية”.

وختم البيان بالقول: “إننا في الاتحاد العام للمنتجين العرب نثمن جهود معاليكم بالحفاظ على وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك لصالح المواطن العربي أينما كان من المحيط إلى الخليج، ونلوذ بكم لوقف هذا الضيم بحقنا كأمة عربية وبحق الشعب الفلسطيني الذي ينتظر تحقيق العدالة واستعادة حقه وله منا كل الدعم”.