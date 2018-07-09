طلب إحاطة من النائبة فايقة فهيم حول مستشفي 5735 اليوم في 90 دقيقة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في حلقة خاصة.. الإعلامي محمد الباز يكشف تفاصيل جديدة في أزمة 57357 ويستضيف أسر الضحايا

يكشف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، فى حلقة خاصة معلومات تنشر لأول مرة عن قضية مستشفى 57357، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين.

ويعرض الإعلامى محمد الباز، مستندات جديدة عن المخالفات التي تقوم بها إدارة المستشفى،من خلال معلومات جديدة تثبت تورط المستشفى في إهدار أموال التبرعات في إطار غير قانوني.

كما يستضيف عدد من الضحايا الذين يتحدثون على الهواء مباشرة لأول مرة، ويكشفون كيف فقدوا أبنائهم داخل أروقة المستشفى، ويتحدثون عن مآساتهم في الحصول على العلاج، والطرق الغير آدمية التي تعرضوا لها أثناء رحلة العلاج ، والتي انتهت بوفاة المرضى.

ويكشف 90 دقيقة في حلقته الخاصة مفاجآت جديدة في قضية 57357، وهي القضية التي أثارت الجدل حولها، وشغلت الرأي العام بعد أن أثيرت تحت تحت قبة البرلمان بطلب إحاطة من النائبة فائقة فهيم، بشأن بلاغ تقدم به محام وصيدلي إلى الرقابة الإدارية يطالب بالتحقيق مع مسؤولي ومديري المستشفى في “جرائم ارتكبت بحق الأطفال”.

كان الإعلامي محمد الباز قد كشف خلال برنامجه 90 دقيقة خلال الأيام الماضية عدد من قضايا الفساد داخل المستشفى، والتي تتمثل في استغلال أموال التبرعات لحجز مصايف للعاملين بمئات ألاف الجنيهات، بخلاف إهدار الأموال على المقربين من الإدارة.