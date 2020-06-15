طلبة كربلاء ينهون اعتصامهم ويرفعون السرادق من ساحة التظاهر

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قرر الطلبة المعتصمين في محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، إنهاء اعتصامهم ورفع سرادق الاعتصام من ساحة الاعتصام في المحافظة .

وقال مصدر في المحافظة لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “طلبة الجامعات في كربلاء المعتصمين في سرادق وخيم بساحة التربية وسط المحافظة قرروا الانسحاب وانهاء الاعتصام ورفع السرادق دون ذكر المزيد من التفاصيل “.

ونظم الطلاب الجامعيين من مختلف الكليات (الحكومية، والاهلية) في محافظة كربلاء ، اعتصاما موحدا تضامنا مع التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات “.