طلبة اعدادية سوق الشيوخ يغلقون مدرستهم

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اغلق طلبة اعدادية سوق الشيوخ للبنين ، الاربعاء ، مدرستهم معلنين الاضراب العام عن الدوام .

ووضع الطلبة نعوشا رمزية لشهداء التظاهرات امام باب المدرسة ، مطالبين بالكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين .

الى ذلك استمر اغلاق قسم تربية سوق الشيوخ لليوم الثاني على التوالي من قبل محتجين ، بعد محاولة اعادة الدوام فيه ، فيما استأنف الدوام في المدارس الابتدائية بشكل طبيعة في القضاء الواقع الى الجنوب من محافظة ذي قار .

يذكر أن مدينة الناصرية تعدّ الآن مركز التظاهرات الأحتجاجية في العراق، ولاسيما بعد أن حظي المتظاهرون بدعم العشائر العربية الذين هددوا بالتدخل في حال تعرض المتظاهرين في ساحة الحبوبي لأي أعتداء.

فيما تحاول الأجهزة الأمنية بمساعدة اصحاب القبعات الزرقاء فتح الطرق المغلقة واعادة الدوام في المدارس الى الأنتظام .