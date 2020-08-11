طقس اليوم مشمسا وصافيا واكثر اعتدالا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة

المستقلة … تشير التنبؤات الجوية إلى انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة ، إنه “يستمر تأثير الكتلة الباردة على اجواء البلاد، حيث من المتوقع ان تتعمق اليوم في اغلب الانحاء مع ضعف في تاثير المرتفع الجوي، ليكون الطقس اليوم مشمسا وصافيا واكثر اعتدالا”.

وأضاف، أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم، تنشط احيانا الى (40) في بعض المناطق”

وتابع، “أما درجات الحرارة فستنخفض العظمى عما كانت عليه يوم أمس لتسجل”:

دهوك 31

الموصل 38

اربيل 36

السليمانية 36

كركوك 39

صلاح الدين 40

ديالى 42

الانبار 39

بغداد 42

بابل 43

الديوانية 43

كربلاء 41

واسط 44

النجف 42

السماوة 42

ذي قار 42

ميسان 44

البصرة 45

وأشار السلامي، إلى أنه “تستمر الاجواء المعتدلة خلال الايام المقبلة ولا وجود لموجات حارة لعشرة ايام مقبلة، بينما تشير التوقعات إلى اندفاع موجة شرقية في الثلث الاخير من الشهر تطال مناطق واسعة من الجزيرة العربية وربما يصل مداها إلى العراق في ضل تصعيد بحري وتيار حملي من الممكن أن يسبب نشوء سحب حملية جنوب البلاد”.