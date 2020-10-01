طقس العراق : هطول زخات من الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة

المستقلة /- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، أن تشهد البلاد، هطول زخات من الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة، مع قليل من التبريد في الطبقات العليا مع حمل حراري سطحي يسبب اضطرابات جوية في مناطق متفرقة من مدن الجنوب.

وقال عطية في تدوينة، اطلع عليها المستقلة اليوم الخميس، إن هناك “قليل من التبريد في الطبقات العليا مع حمل حراري سطحي يسبب اضطرابات جوية في مناطق متفرقة من مدن الجنوب إضافة لمناطق من مدن الشمال يوم الخميس وصباح الجمعة”.

وأضاف، “يتركز هطول زخات من الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة من مدينة البصرة وجنوب ميسان”، لافتاً إلى أن “مناطق من دهوك واربيل وسليمانية ستتأثر ليل الخميس أو صباح الجمعة وتشهد هطول زخات امطار رعدية أيضاً”.

وأشار إلى أن “الرياح في كافة المدن يغلب عليها السكون مع تحولها في غرب وشمال البلاد على فترات الى شمالية الاتجاه خفيفة السرعة خلال الايام المقبلة”.

ورجح، أن “تشهد الرياح تحولاً مؤقتاً يوم السبت إلى شمالية غربية خفيفة في مدن الجنوب، وانخفاض معدل الرطوبة النسبية فيها، وتعود الرطوبة للارتفاع من جديد يوم الإثنين لتستمر عدة أيام”.

كما توقع، “اضطرابات جوية متفرقة خلال الأسبوع المقبل أيضاً وزخات أمطار في مناطق من مدن البلاد يصعب تحديدها حالياً لكنها ستكون أشمل”، موضحاً أن “درجات الحرارة ستُراوح خلال الأيام المفبلة مابين ارتفاع طفيف وانخفاض دون تطورات ملحوظة”.