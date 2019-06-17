طقس العراق : طقس صحو للأيام الأربعة المقبلة

(المستقلة) … توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، طقس صحو للأيام الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المستقلة) ، ان “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحو في المناطق كافة فيما تسجل درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد 45 مْ، وفي محافظة البصرة 49 مْ”.

أضافت، ان “طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية دون تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، فيما يكون صحواً في الشمال مع إنخفاض قليل للحرارة”.

واشارت الهيئة الى وان “طقس الخميس توقعت الأنواء الجوية ان يكون “صحواً في الوسط والجنوب والحرارة تنخفض بضع درجات، وفي الشمال صحواً والحرارة ترتفع قليلاً”.

ولفتت الى، ان “طقس الجمعة سيكون صحواُ في المناطق كافة ولا تغير في درجات الحرارة”.

فيما توقع المتنبئ الجوي صادق عطية قدوم أجواء وصفها بالربيعية قريباً تشهد اعتدالاً في الحرارة.