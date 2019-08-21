طقس العراق : درجات الحرارة في البلاد ستنخفض خلال اليومين المقبلين

(المستقلة) … اكد الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، أن انخفاضا بدرجات الحرارة سيضرب أجواء البلاد لمدة يومين، مبينا ان الانخفاض سيكون بين ثلاث الى اربع درجات.

وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته (المستقلة) اليوم الاربعاء، أن “انخفاضا بدرجات الحرارة بفارق ثلاث درجات مئوية إلى أربعة سيحدث خلال اليومين المقبلين حيث تنخفض الحرارة بسبب عبور كتلة هوائية معتدلة تخفف الإحساس بالأجواء الحارة الساخنة مؤقتاً لمدة يومين”.

وأضاف أن “مناطق بغداد ومدن الفرات الأوسط تسجل خلال اليومين المقبلين ما بين 44 م إلى 42 م، والبصرة وميسان تكون 45م، فيما ستكون درجات الحرارة في الموصل والمناطق المجاورة 39 م”.

وأشار الى أن “نشاط سرعة الرياح السطحية سيكون في اتجاه شمال الغرب بدءً من عصر ومساء الليلة تنشط الرياح السطحية حوالي ٢٧ كم في الساعة”.