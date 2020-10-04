طقس العراق : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع احتمالية هطول الأمطار

المستقلة / – تشير التنبؤات الجوية إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع احتمالية هطول الأمطار في عدد من مناطق الوسط والشمال.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في توضيح تابعته المستقلة، إن “العاصمة بغداد ومدن الشمال ودعت درجات الحرارة العظمى عند مستويات 40 مـئوية وستتبعها مدن الجنوب نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”.

وأضاف، “تدريجياً سيكون الشعور بنسمات باردة ليلاً وفوارق واضحة مابين الليل والنهار”.

وأشار عطية، إلى أن درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الأحد جاءت بالشكل الآتي:

الموصل 19 درجة

السليمانية 17

اربيل 18

كركوك 25

تكريت 22

الرمادي 25

حديثة 23

خانقين 23

الرطبة 20

عين التمر 24

بغداد 23

كربلاء 27

بابل 21

النخيب 23

واسط 24

النجف 27

الديوانية 26

السماوة 26

الناصرية 25

العمارة 24

البصرة 27

وأوضح الراصد البصري، أن “صورة القمر صباح اليوم تشير لسحب رعدية ركامية ممطرة في ديالى وسليمانية وبعض السحب الممطرة الخفيفة تغطي أجزاء من صلاح الدين وكركوك وشرق الانبار وسحب غير ممطرة في العاصمة وواسط”.

من جهته، قال الراصد الجوي واثق السلامي، إن “الفترة المقبلة ستشهد صراعاً ما بين الكتل الحارة والباردة والضغوط الجوية، وبالتالي يتحدد النظام الجوي”.

وبين، “كلما دخلنا في عمق الخريف تتغير الأنظمة الجوية مع تغير التيار النفاث الغربي”، مرجحاً “حصول تغيير جوي بشكل واضح بعد منتصف هذا الشهر”.