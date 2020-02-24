طقس العراق : انخفاض لدرجات الحرارة لليومين المقبلين

المستقلة .. توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان تشهد البلاد تساقط امطار مصحوبة بعواصف رعدية مع انخفاض لدرجات الحرارة لليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت المستقلة نسخة منه ان “الطقس سيكون ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتزداد غزارة الامطار خلال الليل في اماكن متعددة مع حدوث عواصف رعدية احيانا مع انخفاض لدرجات الحرارة”، مبينة ان “الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة خاصة المناطق الشمالية والشرقية منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة وتزداد غزارتها بعد الظهر في اماكن متعددة مع حدوث عواصف رعدية احيانا وانخفاض لدرجات الحرارة”.

واضافت الهيئة ان “الطقس سيكون ليوم الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في الاقسام الشرقية منها وحدوث عواصف رعدية احيانا ويتحول الطقس تدريجيا الى صحو ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات”، مشيرة الى ان “الطقس سيكون في المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم مع انخفاض لدرجات الحرارة”.

يذكر ان البلاد شهدت خلال الاسبوع الماضي طقس معتدل مع دخول موسم الربيع ، الذي يزداد فيه الامطار مع اعتدال بدرجات الحرارة.