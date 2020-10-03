طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل

المستقلة/ – يستمر صفاء الجو واستقراره الى اليوم بدرجات معتدلة نسبيا في عموم العراق، مع توقعات أولية بأن يشهد العراق انخفاضا في درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع.

وقال الراصد الجوي علي الموسوي في تدوينة تابعتها المستقلةاليوم السبت، أنه “من المتوقع أن يستمر تأثر البلاد بالمرتفع العلوي شبه المداري اضافة الى تأثير محدود للمنخفض الجوي السطحي الحراري الموسمي مما يسبب في استمرار الاجواء الصافية والمستقرة في اغلب مناطق البلاد خلال اليوم السبت مع ظهور امتدادات متباعدة لسحب مختلفة الارتفاع عابرة غير ممطرة لكن لايستبعد تشكل سحب ركامية ممطرة على أجزاء محدودة من السليمانية وشمال شرق اربيل وعلى العموم الفرصة ضعيفة لكن المفاجآت الخريفية واردة جدا بين السلب والإيجاب”.

وأضاف أنه “من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اما بالنسبة الى الرياح فمتوقع ان تكون شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة الى ساكنة في اغلب مناطق البلاد”، مشيرا الى “حدوث انخفاض كبير في نسب الرطوبة النسبية (السطحية) خلال اليوم بسبب تحول الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي على فترات لكن يبقى هناك احساس فعلي بالرطوبة في محافظة البصرة وأجزاء من واسط وجنوب شرق ميسان وعموما متوقع ان تنتهي موجة الرطوبة بشكل نهائي خلال يوم الاثنين المقبل”.

ولفت الموسوي الى “مؤشرات اولية قابلة للتغيير تشير إلى حدوث انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل نتيجة لتمركز حوض علوي بارد على شمال شرق بحر قزوين ويصل تأثيره الى البلاد بشكل محدود عن طريق اندفاع تيارات هوائية معتدلة تسبب انخفاضا في درجات الحرارة بفارق (٣-٥) درجات ويكون الانخفاض تأثيره بشكل أساسي على مناطق شمال وغرب البلاد وبشكل ثانوي على مناطق وسط البلاد وبشكل قليل على الأقسام الجنوبية”.