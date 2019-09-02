طقس العراق : انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة

(المستقلة)…. أكد الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، اليوم الاثنين، أن البلاد ستشهد انخفاضا بدرجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته (المستقلة) ، ان “طقس البلاد سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة بفارق درجتين مئويتين، وتتوالى درجات الحرارة العظمى في اعتدالها خلال اليومين المقبلين لتبلغ في بغداد ٤٢م وأقل من ٤٠م في شمال البلاد بينما مناطق الجنوب تستقر عند حوالي 46م في البصرة وميسان”.

وأضاف، أن “هنالك انخفاضا كبيرا وانهيار للأجواء الحارة وهبوط درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستسجل مدينة بغداد ومدن الوسط نحو 39م، وكذلك إنخفاض في المدن الشمالية ومنها الموصل إلى 36م”.

وأشار الزيادي، إلى أن “الانخفاض يشمل مدن الجنوب أيضا لتبلغ درجة الحرارة حوالي 41 م يومي والأحد والاثنين المقبلين بسبب تدني مستوى درجات الحرارة مما يجعل الأجواء شبه خريفية ليلا ومعتدلة نهارا تستمر ربما أربعة أيام”.