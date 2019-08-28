طقس العراق : انخفاض بدرجات الحرارة حتى مطلع ايلول المقبل

(المستقلة) … توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، حالة الطقس حتى مطلع ايلول المقبل، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستنخفض في بعض المناطق.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (المستقلة)، ان “طقس اليوم الاربعاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع فرصة لتساقط امطار، فيما سيكون حاراً جداً في المنطقة الجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية”.

واشارت الهيئة، الى ان “درجات الحرارة ستنخفض في مدن الجنوب دون الـ 50 مئوية عن ما كانت عليه امس.”

ونشرت توقعاتها لدرجات الحرارة اليوم مشيرة الى انها ستكون في بغداد ، الانبار ، صلاح الدين ، كربلاء ، النجف، الديوانية، ميسان، المثنى والبصرة 48 مئوية، الناصرية 49 مئوية ، و 47 مئوية في كركوك ، ديالى ، بابل وواسط .

واشارت الى ان “طقس الخميس سيكون مشابهاً لليوم الذي قبله في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما ترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية .”

وعن طقس الجمعة اشارت الى فرصة لتساقط امطار في المنطقة الشمالية مع بقاء درجات الحرارة على حالها في جميع المناطق.

وختمت بالاشارة الى ان طقس يوم السبت سيشهد انخفاضاً بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية ويبقى الوضع على ما هو عليه في جميع المناطق يوم الاحد الاول من ايلول.