طقس العراق : الموسم الأمطار يبدأ ويستمر لمدة 3 أسابيع

المستقلة /- أعلن الراصد الجوي محمد علي، عن بدء موسم الأمطار في العراق، ويستمر لمدة شهر و3 أسابيع، تمهيداً لفصل الشتاء.

وذكر علي في تدوينة وتابعته المستقلة اليوم الجمعة، إن “مطلع الشهر القادم ومنتصفه قد يكون له بصمة رائعة على مناطق واسعة من البلاد”، لافتاً إلى أن “توقعات الأمطار التراكمية تبشر بالخير”.

وأضاف علي، أن “اليوم الجمعة هو بداية موسم الأمطار على العراق، ويستمر لمدة شهر و 3 أسابيع الى 7 كانون الأول، ثم يبدأ الشتاء بنجمه الأول (‎المربعانية)”.

وتوقع الراصد، أن “تدخل البلاد نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر المنظومة الجوية تدريجياً”، دون أن يستبعد تأخر موسم الأمطار، لكنه “ليس جفافاً” على حد تعبيره.