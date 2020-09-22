طقس العراق : الاسبوع المقبل سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة

المستقلة / -تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في مناطق وسط وجنوب البلاد حتى نهاية الاسبوع.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء، إنه “يستمر تأثير المنظومة الصيفية في عموم مناطق العراق حتى نهاية هذا الاسبوع، ودرجات الحرارة لا تغيير فيها حيث تستمر اعلى من معدلاتها العامة خصوصا في مناطق الوسط والجنوب مع تغيير طفيف خلال ساعات الفجر والصباح مع استمرار تأثير الرياح الشمالية الغربية”.

وتابع، أن “الاسبوع المقبل سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة كما هو متوقع، حيث تهبط الى اقل من 40 درجة مئوية في عموم مدن الوسط والشمال اضافة لمناطق الفرات الأوسط حيث ستتراوح ما بين ( 34-39)، فيما ستسجل مدن الجنوب ما بين (40-42)”.

وتابع، “تشير التوقعات الجوية إلى تأثير حوض علوي بارد نهاية الشهر الحالي، حيث ستصاحبه امطار متفرقة وتتركز في شمال البلاد وربما تطال بعض مدن الوسط والغرب بحسب التوقعات الاولية، وربما سيكون مفتاحا لهبوط الهواء البارد نحو العروض الدنيا نتيجة لحدوث احترار في طبقة الستراتوسفير القطبي ويسبب نهاية الاجواء الحارة”.