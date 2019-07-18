طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة ستضرب البلاد بعد ثلاثة أيام

(المستقلة) … اكد الراصد الجوي، علي الزيادي، اليوم الخميس، أن ارتفاعاً بدرجات الحرارة سيضرب البلاد بعد ثلاثة أيام.

وذكر الزيادي في تصريح صحفي تابعته (المستقلة) اليوم الخميس، أن “درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع اليوم الخميس بفارق طفيف يصل لدرجتين ببعض الأماكن من البلاد لتستقر عند ال ٤٤ م ببغداد إما البصرة وميسان تسجل ٤٦ م”، مؤكدا أن “انخفاضا سيطرأ يومي غد الجمعة والسبت”.

وتابع، أن “درجات الحرارة متوقع ان تبلغ خلال اليومين المقبلين في مدينة بغداد ٤٢م، فضلا عن أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة نهاراً خصوصاً في الأقسام الشرقية للبلاد بمحافظتي البصرة وميسان وقد تتجاوز ٤١ كم في الساعة مع إثارة غبار خفيف”.

وأضاف الزيادي، أن “انقلابا جويا سيحدث بعد ثلاثة أيام سيقود بعض مناطق البلاد إلى درجة حرارة تدخل الـ50م خاصة في مدن الجنوب”، مشيرا إلى أن “هذا الانقلاب سيستمر لعدة أيام”.