طقس العراق: ارتفاع درجات حرارة اعلى من 40 مئوية قليلا

المستقلة / – توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة اعلى من 40 مئوية قليلا.

وقالت في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء :” سيكون طقس يوم غد الاربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمسا مع بعض القطع من الغيوم ،وتكون حركة الرياح في المنطقتين جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س في اقسامها الشرقية وفي الاقسام الغربية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.

وفي المنطقة الشمالية الطقس مشمس الى غائم جزئيا ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 24 مئوية والعظمى 41 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 20 مئوية واعلاها في النجف الاشرف 28 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 33 مئوية واعلاها في ميسان والناصرية 43 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها بعد غد الخميس ..طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة .