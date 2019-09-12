طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات

(المستقلة) … توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات، فيما أكدت أن الأجواء ستكون مشمسة في اغلب الأحيان.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، أن “طقس يوم غد الجمعة في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيكون مشمساً، ولا يوجد تغيير في درجات الحرارة عن اليوم السابق”.

وأضاف البيان، أن “طقس السبت المقبل سيشهد ارتفاع قليل في درجات الحرارة وستكون الأجواء مشمسة في عموم المحافظات”.

وأشار البيان، إلى أن “طقس الاحد المقبل سيكون في المناطق الوسطى مشمساً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، بينما سيكون في المناطق الشمالية غائماً مع انخفاض في درجات الحرارة، في حين سيكون في الجنوب مشمساً وارتفاع متوقع في درجات الحرارة”.

وتابع البيان، “طقس يوم الاثنين المقبل سيكون في المناطق الوسطى غائماً مع انخفاض في درجات الحرارة، بينما في الشمال سيكون مشمس ودرجات الحرارة تتراجع قليلاً، فيما سيسجل الطقس في الجنوب انخفاضاً متوقعاً”.