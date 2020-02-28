طقس العراق : ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة وهطول امطار خفيفة يوم غد السبت

المستقلة ..رجح المتنبئ الجوي مصطفى القيسي، الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة، وهطول امطار خفيفة يوم غد السبت.

وقال القيسي في تدوينة تابعته المستقلة اليوم الجمعة، إنه “يتوقع استقرار الأجواء الجمعة في جميع أنحاء البلاد حيث يكون الطقس في المناطق الشمالية غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة”.

وأضاف “اما المناطق الوسطى والجنوبية تكون الأجواء صحوة تتحول الى غائمة جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة”.

وأشار الى أنه “سيكون الطقس في شمال البلاد يوم السبت، غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة وحدوث عواصف بعد الظهر مع تساقط ثلوج في المرتفعات الجبلية”.

وتابع القيسي “اما في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائم جزئيا مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في مناطق مختلفة منها”، لافتا الى أن “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم”.

فيما أشار المتنبئ الجوي علي الكربلائي،اليوم، الى ان “الطقس في جميع المدن سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما شمالا، بينما الرياح ستكون متقلبة الاتجاه تتحول تدريجيا الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة”.

ورجح ان تكون درجات الحرارة ليومي الجمعة والسبت في جميع أنحاء البلاد كالتالي:

المنطقة الشمالية :- ( 20 : 17 ) درجة مئوية

المنطقة الوسطى :- ( 23 : 20 ) درجة مئوية

المنطقة الجنوبية :- ( 25 : 23 ) درجة مئوية