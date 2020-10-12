طقس : ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في بغداد و المحافظات

طقس : ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في بغداد و المحافظات

المستقلة/ – تشير التنبؤات الجوية، إلى أجواء مستقرة في مدن البلاد كافة، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى أجواء مستقرة في جميع المناطق مع توقعات بتكاثر السحب العالية والمتوسطة الارتفاع على مناطق شمال البلاد والمنطقة الغربية وأجزاء من وسط البلاد اعتباراً من يوم غد وتستمر أيام الأربعاء والخميس، حيث ستكون أغلبها عابرة غير ممطرة والتغيرات واردة”.

وأضاف، أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل سرعتها إلى 23 كلم في الساعة، عدا مناطق الشمال والمنطقة الغربية حيث من المتوقع أن تكون جنوبية شرقية متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، وتشمل تقلبات الرياح مناطق متفرقة من وسط وجنوب البلاد خلال الأيام القادمة”.

وتابع الأسدي، “ستشهد البلاد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة لتسجل نهاية الثلاثين في أغلب مناطق البلاد، وذلك بسبب انقطاع مصدر الرياح الباردة وسكون الرياح يعمل على زيادة الشعور بالحرارة خصوصاً وسط النهار بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ونسمات باردة خلال ساعات المساء والصباح الباكر وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي”.