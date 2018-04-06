طفل يغتصب ابنة الـ 9 سنوات في حقل!

(المستقلة)..تعرضت طفلة ايرلندية عمرها 9 سنوات للاغتصاب من قبل طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن الحادث وقع يوم الأحد الماضي في أحد الحقول في ايرلندا. وتمت إثارة الواقعة، بعد أن قامت سيدة من مقاطعة لاوا بمساعدة الطفلة المغتصبة في الوصول إلى بيتها، حيث جرى إبلاغ الشرطة بالحادث.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الطفلين يعرفان بعضهما بشكل سطحي ولا توجد علاقة صداقة بينهما، وقد جرى فحص الطفلة في “وحدة الاعتداء الجنسي” التابعة للشرطة، وتم القاء القبض على الصبي