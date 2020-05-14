طفل لبناني مصاب بكورونا في رسالةٌ مؤثرةٌ : لست مُجرمًا

(المستلة).. وجه إبن الـ 10 سنوات، الذي لم تُرهبِهُ “كورونا”، رسالةً إلى كلّ من أرعبته هذه “الجائحة”،من على فراش المستشفى، ليؤكد أنّها ليست أكثر من “رشح ” يُمكن الشفاء منه بإتباع وإلتزام بتعليمات الطبيب.

“موسى” هوإبن عائلة لبنانية مُغتربة في نيجيريا بإفريقيا، مؤلفة من 5 أفراد مع الأم والأب، قرّرت العودة إلى لبنان تفادياً للعدوى من الفيروس، الا ان الخوف تحديدًا على “موسى” فهو يُعاني من مرض سكري الاطفال.

والمفاجأة – الصدمة كانت بعد وصول العائلة الى بيروت وخضوعها لفحوص الـ ” pcr”، وفق الاجراءات المتبعة، ليتبيّن إصابة موسى وشقيقته البالغة من العمر 7 سنوات بفيروس “كورونا”!

تروي الوالدة تفاصيل المعاناة التي يعيشها اللبناني في الاغتراب وبخاصة في البلدان التي يتدنى فيها مستوى الطبابة، وقد أكدت انها “منذ الأول من آذار الفائت وهي ملتزمة مع أبنائها وبشكل كامل الحجر المنزلي، إلّا أنّها قررت العودة إلى لبنان لحظة سماح الدولة اللبنانية للمغتربين بذلك، خوفاً على أطفالها وبخاصةٍ “موسى”، بسبب مرض السكري الذي يعاني منه، وضعف امكانات البلد المضيف في مواكبة علاجه في حال أصيب”.

وتابعت: “بعد خضوعنا لفحص الـ”pcr” `ذُهلت بنتيجة طفلاي الايجابية وثبوت اصابتهما بالفيروس، فطلبت نقلهم من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الى مستشفى الجامعة الاميركية، نظراً لحساسية وضع موسى”.

الوالدة التي تحدثت عن تجربتها بكل شجاعة، موضحة كيف استطاعت تحويل خوف اطفالها الى بطولة وحماسة لمواجهة المرض، خاصة بعد كل ما سمعوه عن خطورته، وقالت: “أبدى موسى انزعاجه عندما سمعني اتحدث عن مخاوفي من تعرضهم للتنمر بعد خروجهم من المستشفى بخاصة بعد انتشار اسمائهم في الاعلام، والخوف من مناداتهم بـ “كورونا” وكأنها جريمة”.

واضافت:”بعد كل الدعم المعنوي وإحاطتهما بأجواء ايجابية، قرّر “الممثل الصغير” وكما يُلقبّونه أصدقائه إلى تسجيل فيديو وتوجيه رسالة الى الخائفين من هذا المرض”.

“موسى” المُمثل الصغير، وبصوت ممزوج بشجاعة موصوفة طلب عبر “ليبانون ديبايت” من الجميع “عدم الخوف من “كورونا”، فهو ليس جريمة بل هو “رشح” عادي وننتصر عليه

بالإرادة الصلبة والتقيد بالتعليمات الطبية”، مؤكداً ” ليس على الجميع ان يخاف ويرتعب من هذا “الفيروس”، ومن المُمكن ان يُصاب به كل الشعب”.

يُذكر انّ “موسى وأخته، غادرا المستشفى، وهما يخضعان حاليًا للحجرالصحي للتأكد من شفائهما بشكلٍ تامّ من “الفيروس”.

الطبيبة ديانا حاطوم التي تشرف على علاج “موسى” واخته، قالت: ” هذا المرض ليس معيباً، ولا يجوز أن نعامل الشخص الذي يحمله على أنه شخص “منبوذ” اجتماعياً، ومن الممكن ان يكون إنتقل إليه عن طريق لمس بعض الحاجات من الخارج دون قصد، ولا يحق لأحد معاملته بطريقة سيئة”.

ووجّهت حاطوم رسالة بضرورة التضامن مع مرضى “كورونا، وقالت: “المفروض أن نكون إلى جانب الأشخاص المصابين وندعمهم معنوياً بالحب لمحاربة الفيروس والشفاء منه”.

المصدر: ليبانون ديبايت