طفل صغير يقفل هاتف امه الـiPhone لـ47 سنة مقبلة

(المستقلة).. تسبّب طفل صيني، يبلغ من العمر سنتين، في إقفال هاتف والدته عن العمل مدة 47 سنة مقبلة، بعدما أدخل كلمة المرور بشكل خاطئ مرات عديدة.

وكانت الوالدة قد أعطت هاتفها -وهو من طراز iPhone- للطفل؛ لكي يشاهد عليه مقاطع فيديو تعليمية، لكن الهاتف أُقفل مدة 25 مليون دقيقة، بعدما أدخل الطفل الرقم السري الخاطئ مرات عدة باستمرار، وفق ما ذكره موقع نيوزويك الأميركي.

ويقوم هاتف iPhone بتمديد مدة القفل كلما جرى إدخال كلمة مرور خاطئة، ولا يعلم أحدٌ عدد المرات التي حاول فيها الطفل إدخال كلمات مرور عشوائية.

وبوسع السيدة أن تستعيد جهازها، متى شاءت، لكنها تحتاج إلى القيام بعملية لحذف كل ما جرى حفظه في الجهاز، وإعادته إلى “حالة المصنع”، وإلا فإنها مطالَبة بالانتظار نحو نصف قرن، حتى تستعيد صورها، دون خسارة أي شيء.

وقال موظف في أحد فروع شركة Apple بمدينة شانغهاي، إنه صادف هواتف ذكية تم إغلاق شاشتها مدة 80 عاماً قادمة؛ بسبب إدخال الرمز السري الخاطئ، مضيفاً أنه لم يكن لديه حل سوى مسح جميع البيانات عن الهاتف وإعادة برمجته.