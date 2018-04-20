طريق رحلة التقديس بسيناء في ندوة بالاعلي للثقافة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عقدت لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررتها الدكتورة علا العجيزى ندوتها الشهرية تحت عنوان ” أبو مينا: الماضى، الحاضر والمستقبل ” الثلاثاء 17 أبريل بالمجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبدعوة من الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية

وحاضر الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى تحت عنوان ” محطات طريق الحج المسيحى من أبو مينا إلى سانت كاترين” أشار خلالها إلى أن مباركة بابا روما لمسار العائلة المقدسة كطريق للحج المسيحى خاصة بالمسار نفسه من رفح إلى الفرما إلى الدلتا ثم وادى النطرون إلى حصن بابليون وعبر النيل إلى دير المحرق أما مصر فقد عرفت طريق الحج المسيحى منذ القرن الرابع الميلادى عبر طريق شرقى وغربى بسيناء بطول 575كم ويعتبر جزءً من هذا الطريق مسار العائلة المقدسة من رفح إلى الفرما عبر شمال سيناء ولكن فى ظل التركيز إعلاميًا على مسار العائلة المقدسة فقط كطريقًا للحج المسيحى هو إهدار وظلم لتاريخ عريق لمصر فى الحج المسيحى ويعتبر مسار العائلة المقدسة مكملًا لهذا الطريق على أن يتم التطوير لكل محطات الطريق بشمال وجنوب سيناء والدلتا ووادى النيل متضمنًا محطات هامة مثل منطقة الفرما ووادى فيران وطور سيناء

وأوضح الدكتور ريحان أن طريق الحج المسيحى بمصر بدأ فى القرن الرابع الميلادى مع زيارة القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين لسيناء عام 336م وبنت كنيسة فى أحضان شجرة العليقة المقدسة وبرجًا لحماية الرهبان القاطنين بالجبل المقدس بالوادى المقدس طوى وتوالت رحلات الحجاج المسيحيين بعدها ومنهم الراهبة إجيريا أو إثيرى قادمة من أوروبا إلى منطقة الجبل المقدس بسيناء عازمة على اتخاذ نفس الطريق الذى سلكه بنو إسرائيل فى رحلة الخروج من مصر إلى فلسطين عبر سيناء ووصفت صعودها إلى جبل موسى وشهدت بأن رحلتها كانت آمنة حيث وصلت بأمان إلى جبل سيناء وكان عرب سيناء يقومون كأدلة لهؤلاء الحجاج لمعرفتهم بالطريق وكان يصاحب الحجاج أحيانًا جنود أو أشخاص مسلحين فى المناطق الغير مسكونة وجاء القديس أنطونين من إيطاليا إلى الجبل المقدس وذكر أن عددًا هائلًا من النساك جاءوا لمقابلته ينشدون التراتيل وأنه كان لكل دير ثلاثة رؤساء أحدهم يجيد اللاتينية والثانى الإغريقية والثالث القبطية

ونوه الدكتور ريحان إلى أم ميناء الطور القديم فى العصر المملوكى كان يخدم الحجاج المسيحيين وكانت السفن تبحر من موانئ إيطاليا، جنوة أوالبندقية (فينيسيا) إلى الإسكندرية ثم تتوجه بالنيل إلى القاهرة وبعد أن يحصلوا على عهد الأمان أو الفرمان من سلطان المماليك يقيم المسيحيون فترة فى استراحة للحجاج بالقاهرة حيث يتم إعطاء أطعمة للفقراء المتوجهين إلى سانت كاترين ويعود المسيحيون إلى أوروبا عن طريق الإسكندرية على سفن البندقية التى تنتظر التجارة المصدرة إلى الإسكندرية من الشرق

وأشار الدكتور ريحان إلى إلتقاء الحجاج المسيحيون والمسلمون عبر ميناء الطور منذ عام 1885م حين تحول طريق الحج البرى عبر وسط سيناء إلى الطريق البحرى عبر ميناء السويس حيث يركب الحاج المسيحى والمسلم نفس السفينة للإبحار إلى ميناء الطور للرسو بطور سيناء لزيارة الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية وقد ترك الحجاج المسيحيون نقوشهم على جبل الناقوس بطور سيناء ثم يتوجهوا سويًا عبر وادى حبران وهو الوادى الذى عبره نبى الله موسى بشعبه إلى الجبل المقدس ويزور الحجاج الوادى المقدس طوى وقد ترك الحجاج المسلمون كتاباتهم فى محراب الجامع الفاطمى داخل الدير بعدها يكمل الحاج المسيحى طريقه إلى القدس ويعود الحاج المسلم إلى ميناء طور سيناء ليكمل طريقه إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة