طريق تخفيض استهلاك البنزين في السياره

أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه يمكن تخفيض استهلاك السيارة للبنزين عن طريق بعض التدابيرة البسيطة والسهلة، ومنها إيقاف المحرك عند التوقف أمام الإشارة المرورية.

ونصحت الهيئة قائدي السيارات بعدم التسارع دون سبب مثل التسارع قبل الإشارات المرورية، أو قبل المطب الصناعي.

وأوصت الهيئة بعدم تجاوز السرعة 130 كلم/ س على الطرق السريعة.

وأشارت إلى أن زيادة الوزن تعد من أهم أسباب زيادة استهلاك الوقود، حيث ان كل 100 كجم زائدة؛ تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 0.3لتر /100 تقريبا، لذلك يجب التخلص من جميع المعدات والحمولات الزائدة عن طريق صندوق السقف حامل الدراجات.

وبالنسبة لضغط هواء الإطارات فيجب أن يتم خفض الضغط بمقدار 0.2 بار كي لا يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 10%، ولتجنب هذه المشاكل والمخاطر ينبغي فحص الإطارات بانتظام والنظر لاكتشاف أي تلف ظاهر من الخارج، بالإضافة إلى أن الهيئة الألمانية توصي بفحص ضغط هواء الإطارات بشكل منتظم حتى لو كانت السيارة مزودة بأنظمة مراقبة ضغط هواء الإطارات.