طريق “أسود الرافدين” يبدأ من بوابة البحرين

(المستقلة) … يبدأ المنتخب العراقي اليوم الخميس مشواره إلى مونديال قطر 2022 من بوابة البحرين التي سيلتقي منتخبها في المنامة ضمن مباريات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا 2023.

وقال السلوفيني سيرجيو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة إن “الفريق جاهز تماما لمباراته أمام المنتخب البحريني لحساب الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة لكأسي آسيا والعالم”.

وأضاف أنه “يراهن على قدرة لاعبيه لتجاوز المباراة الأولى، حيث إن الفريق اكتملت صفوفه بالتحاق اللاعبين المحترفين والجميع متأهب لخوض المباراة”.

من جهته أكد لاعب المنتخب العراقي مهند ميمي جاهزية “أسود الرافدين” لعبور البحرين، والدخول بقوة للمنافسة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وهذا هو اللقاء الثاني بين المنتخبين خلال أقل من شهر، بعد الأول الذي جمعهما في نهائي بطولة غرب آسيا في الرابع عشر من أغسطس الماضي على ملعب كربلاء، وانتهى بتتويج المنتخب البحريني باللقب بالفوز بهدف وحيد.

ويتفوق العراق على المنتخب البحريني في تاريخ اللقاءات بينهما، حيث التقيا في 28 مباراة، فاز العراق في 14 منها، بينما فازت البحرين في 5 فقط، وتعادلا في تسع مباريات.

وسجل العراق أكبر فوز على البحرين بعشرة أهداف لهدف، بينما كان أكبر فوز للبحرين بثلاثة أهداف دون رد، أمطرت المنتخبات العراقية شباك المنتخب البحريني بتسعة وأربعين هدفا، بينما سجلت البحرين خمسة وعشرين.