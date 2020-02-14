طريقة ممتعة لقضاء العطلة الاسبوعية

المستقلة/ هل فكرت يوما من جعل عطلتك الاسبوعية ممتعة بدلا من قضائها بشكل تقليدي ، قم بجمع أسرتك بمكان ترى فيه النجوم ليلًا بوضوح، وحدثهم عن الكون والفضاء. نشط خيال أطفالك، وأدهشهم بالحقائق المدهشة التي قمنا باكتشافها عن الكون؛ فلا يوجد أعظم من التأمل في السماء ليلًا والحديث عما يوجد في تلك العوالم البعيدة، وإليك مجموعة من الحقائق المدهشة التي ستدهشك أولًا.

1- هناك الآلاف من الكواكب الأخرى

قد يكون لدينا ثمانية كواكب فقط في نظامنا الشمسي المتواضع، لكن رغم ذلك استطعنا اكتشاف أكثر من 1800 كوكب آخر مؤكد تواجدهم في الفضاء، و3000 آلاف كوكب في انتظار التأكيد على تواجدهم. بعضها مشابه لأرضنا التي نعيش عليها، ويتطلع علماء الفلك أن يكون أحدها صالحًا للحياة؛ لذا من الواضح أننا قد لا نكون الوحيدين الأحياء في هذا الكون.

2- سنة على الأرض ولا يوم على الزهرة

قد تستعجب مما سأخبرك به الآن، لكن اليوم على كوكب الزهرة، أطول من السنة عليه! دعني أبسطها لك … اليوم بالنسبة لنا 24 ساعة أليس كذلك؟ وهي الفترة التي يستغرقها كوكبنا في الدوران حول محوره مرة واحدة، والسنة تُقدر بحوالي 365 يوم، أي الفترة التي نأخذها للدوران حول الشمس مرة. لكن بالنسبة للزهرة الأمر مختلف بعض الاختلاف، حيث إن الفترة التي يأخذها للدوران حول الشمس – أي سنة كوكب الزهرة – تستغرق 224.7 يوم على الأرض، بينما الفترة التي يستغرقها للدوران حول محوره مرة واحدة – أي اليوم عليه –، تستغرق 243 يوم على الأرض، وبذلك يكون اليوم عليه أطول من السنة!

3- يمكننا أن نضع أكثر من مليون أرض داخل الشمس

قديما كنا نعتقد أن الأرض هي محور الكون، هي الأكبر، والمركز، وكل شيء. لكن مع مرور الزمن وبحث العلماء، اكتشفنا أننا مجرد نقطة زرقاء باهتة تتواجد وسط كون هائل. كما اكتشفنا أيضًا، أن شمسنا التي نراها صغيرة في السماء بحواسنا الخادعة، تستطيع أن تحوي حوالي 1.3 مليون كوكب بحجم الأرض داخلها، كما أنها تشكل 99.8% من كتلة النظام الشمسي بالكامل. ودعني أخبرك الحقيقة الصادمة الأخرى، وهي أن حجم الشمس بالنسبة لأحجام بعض النجوم العملاقة، كشخص صغير يقف بجانب جبل هائل!

4- إن كنت قصير القامة فهناك حل في الفضاء

يشير العلماء إلى أن الجاذبية تتسبب في اختطاف بعض السنتميترات من عمودك الفقري نتيجة شدها لك إلى الأسفل. لكن في الفضاء الأمر مختلف إلى حد ما، فلا يوجد جاذبية كي تشد شيئًا منك، وحينها يمكنك أن تحصل على 5 سم إضافية تجعلك أطول قامة، وهم أفضل من لا شيء لو تعلم.

5- قد يكون الطقس متطرفًا

في بعض الأحيان على الأرض، وخاصة في أيرلندا الشمالية، يمكن أن يكون الطقس باردًا قليلًا. ومع ذلك فهو رائع مقارنة بمناطق أخرى في الفضاء. على سبيل المثال هناك عاصفة مهولة على كوكب المشترى مستمرة منذ 300 سنة وحتى الآن. والأمر لا يتوقف على ذلك فقط، فعطارد والزهرة يشهدان تغيرات مهولة في درجات الحرارة باليوم الواحد، حيث إن صباح الزهرة أكثر سخونة خمسة مرات من الماء المغلي … أما بالحديث عن “نبتون“، فسرعة الرياح عليه أكثر من 1600 ميل بالساعة، وهو شيء جيد فقط إن كنت تحب السفر بسرعة، وتمتلك بساط علاء الدين السحري!

6- الفضاء ليس بعيدًا

رسميًا يبدأ الفضاء الخارجي من خط كارمان، وهي حدود غير مرئية على بعد 100 كيلو متر من سطح البحر، حيث تفصل نظريًا بين الأرض والفضاء الخارجي؛ لذا إن كان بإمكانك قيادة سيارتك إلى أعلى، يمكنك أن تصل إليه في أقل من ساعة!

7- عطارد ليس الكوكب الأكثر سخونة

رغم أنه الكوكب الأقرب للشمس، إلا أنه ليس الأكثر سخونة! فهو لا يمتلك أي غلاف جوي، لذا يفقد حرارته بسرعة كبيرة، حيث تصل درجة الحرارة في نهاره إلى حوالي 425 درجة مئوية، وتنخفض في الليل إلى سالب 180 درجة مئوية.

إذن من يأتي في المركز الأول؟

حسنًا إنه الزهرة، فسحبه السميكة وغلافه الجوي يقومان بغلق النوافذ أمام الحرارة القادمة من الشمس فلا تستطيع الخروج مرة أخرى بسهولة، كي تصل حرارته بذلك إلى 500 درجة مئوية طوال الوقت!

8- القمر يبدو أكبر في الأفق

انظر إلى القمر عندما يكون في وسط السماء، ثم انظر إليه مرة أخرى عندما يهبط إلى الأفق، حينها سوف تلاحظه أكبر من المعتاد. ولا ينتج ذلك الأمر بسبب غلافنا الجوي، بل هي مجرد خدعة ذهنية لا أكثر، فعندما تنظر إلى القمر وهو في الأفق يكون أقرب إلى المباني والأشجار والأجسام الكبيرة التي تجعله أكبر وهو بجانبها. ومع ذلك، فإن هناك أوقات يكون فيها القمر أكبر بالفعل بسبب مداره حول الأرض، وحينها يمكننا أن نطلق عليه “قمر عملاق“ خصوصًا أن حجمه يكبر بنسبة 14% تقريبًا عن الحجم العادي.

9- كلمة رائد فضاء

ما رأيك لو أخبرتك، بأن كلمة رائد فضاء الإنجليزي “astronaut” هي ليست في الأصل إنجليزية، بل تأتي من كلمة “astron” أي النجم، وكلمة “naut” أي بحار؛ لذا فكلمة “ astronaut” تعني بحار النجوم … أليس الاسم مدهشًا؟!

10- البكاء في الفضاء

على متن محطة الفضاء الدولية، يكون الماء عائمًا مثل الفقاعات، وسوف يلتصق بأي سطح يقابله حتى تتم إزالته. وهذا يعني أنك لو بكيت في الفضاء سوف تتكون القطرات حول عينيك بسبب انعدام الجاذبية، وبذلك لن تسقط مثلما يحدث في أفلام الكرتون! ورغم أن الأمر يبدو رائعًا، إلا أنه قد يكون خطيرًا في بعض الأحيان عندما يتم ارتداء سترة الفضاء.

11- الزراعة باستخدام الفضلات

في الفضاء كل شيء يجب أن يتم استخدامه مرة أخرى، بما في ذلك الفضلات. والاستخدام الأمثل لها هناك يكون في الزراعة، حيث إنها تساعد بذور الطماطم والريحان على النمو، وتمثل لها تغذية إضافية.

12- السدم لها أحجام وأشكال عديدة

تعني السدم بأنها تلك المناطق الرائعة التي تُصنع فيها النجوم، وهي عبارة عن غبار كوني متجمع في منطقة ما، وغالبا ما تكون لها ألوان باهرة خصوصًا عند انعكاس أضواء النجوم بداخلها. لكن الأكثر غرابة من ذلك هو أن لها أشكالًا وأحجامًا لا تحصى. فهناك سديم على شكل عين قط، وسديم آخر على شكل ساعة رملية، وسديم على شكل سرطان بحري، وسديم على شكل نسر، والعديد من الأشكال الأخرى. وخمن ماذا؟ كل تلك السدم العجيبة التي ذكرتها وغيرها من السدم الأخرى ذات الأشكال الباهرة هي ما اكتشفناها حتى الآن فقط، وذلك يعني أن هناك ملايين السدم المدهشة الأخرى التي لم نكتشفها وتشكل أشكالًا نادرة!

13- النجم الشمالي لن يبقى شماليًّا

يتم استخدام النجم الشمالي أغلب الأوقات في الملاحة، نتيجة ثبوته وتميزه في سماء الليل. لكن للأسف، أرضنا تدور حول محورها في شكل مائل ومتأرجح، وبعد آلاف الأعوام، سوف يتبدل النجم الشمالي الخاص بنا بنجم آخر يسمى “النسر الواقع“، لكن لا تقلق فذلك لن يحدث إلا بعد حوالي 12 ألف عام من الآن!

14- طاقم أبولو لم يكن مؤمنًا عليهم

هنا على الأرض، قد تكون أعمالنا ذات مخاطر قليلة لكن رغم ذلك نؤمن على حياتنا في شركات التأمين المختلفة. لكن ماذا لو أخبرتك، بأن نيل أرمسترونج، وألدرين، وكولينز، لم يكن لديهم أي تأمين على الحياة عندما ذهبوا إلى القمر، رغم أنهم لم يمتلكوا أي ضمانات بأنهم سوف يعودون مرة أخرى، فكما تعلم، هم أول البشر الذين يتم إرسالهم هناك!