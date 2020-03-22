طريقة علاج الجروح من دون أن تترك أثراً على البشرة

المستقلة /تترك بعض الجروح آثاراً لا تزول مع مرور السنوات. ومن أجل منع هذا ننصحك باتباع طريقة سهلة وذكية تمنع حدوث ذلك.

فعند الاصابة بجرح ما من المهم أولاً الحرص على تجفيفه بواسطة ضمادة طبية نظيفة مع التربيت الخفيف. والأفضل تجنب استخدام القطن في هذه الحالة لأنه يلتصق بالجرح ويؤخر عملية الشفاء بحسب (مجلة لها).

بعد هذا يجب عدم تعريض الجرح للشمس وتعقيمه وتغطيته بالشريط اللاصق المناسب مع شده قليلاً من أجل منع حدوث الالتهاب.

ومن الضروري تغيير الشريط يومياً ومن المفيد تدليك منطقة محيط الجرح بلطف من خلال القيام بحركات دائرية فهذا يعزز الدورة الدموية.

وحين يبدأ الجرح بالجفاف وتظهر القشور على الجلد من الأفضل عدم ازالتها وتركها تتساقط بشكل طبيعي.

ويمكن أيضاً استخدام زيت الورد الاساسي وتطبيقه على الجرح يومياً من أجل تعجيل الشفاء ومنع ظهور الآثار. وهو ما ينطبق أيضاً على البصل الذي يطهر الجرح ويحميه من الجراثيم. أما في حال لم يتوقف النزف رغم القيام بعملية التضميد الصحيحة فيجب استشارة الطبيب.