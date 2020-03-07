المستقلة /أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار فيروس “كورونا” تتمثل في غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية، بشكل متكرر خلال اليوم.

وفي حال عدم توفر المياه، ينبغي استبدالها بمطهر لليدين يحتوي على كحول بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

وأدى هذا الأمر لارتفاع الطلب على مطهرات اليدين، وبالتالي زيادة أسعارها بشكل كبير، لتنشر صحيفة “الإندبندنت” طريقة صنع مطهر اليدين في المنزل.

وأوضح خبراء أن المقادير هي نصف كوب من كحول الأيزوبروبيل، ونصف كوب من “جل الصبار”، ووعاء متوسط الحجم وملعقة وزجاجة.

يتم مزج العنصرين سويا ثم تفريغ المزيج النهائي داخل الزجاجة.

وفي حال أراد الشخص إخفاء رائحة الكحول، يمكنه إضافة 5 إلى 10 قطرات زيوت عطرية مثل اللافندر الذي يمتلك أيضا خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا.

وشدد الخبراء على أن المطهر اليدوي المصنوع منزليا، يعمل بنفس فعالية المطهر الذي يباع في الأسواق، بشرط إضافة النسبة الصحيحة من الكحول.