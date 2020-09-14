طريقة تنظيف “التكييف” بشكل فعال وصحي

المستقلة /يجب المواظبة على تنظيف المكيفات المنزلية بشكل دوري لأن تراكم الأوساخ سيجعل تلك المهمة صعبًة فيما بعد.

ويمكن اعتماد الماء والخل في التنظيف من خلال فك الوجه الأمامي الخارجي، ونزع جزء التكييف العلوي مع مراعاة عدم إتلاف الأسلاك، ويمكن رفع المروحة أيضًا إذا كان فكها وتركيبها سهلاً.

ثم تنظف المروحة وأجزاء التكييف بفوطة مبللة بالماء والخل ويمكن رش الأماكن المذكورة ببخاخ التشحيم بالزيت.

وفيما بعد يمكن استخدام مكنسة كهربائية أو مكنسة عادية خشنة لإزالة الأوساخ عن الوجه الخارجي للجهاز.