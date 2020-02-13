طريقة استخدام الصبار في فقدان الوزن

يعتبر الصبار من النباتات السحرية التي تتميز بخصائصها الطبية، مثل تعزيز صحة الجلد والشعر وغيرها، كما يعمل أيضًا على حرق السعرات الحرارية والاستمتاع بجسم مثالي.

كشفت الأبحاث، أن الصبار يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ويزيد عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها يوميًا، وبالتالي يساهم في خفض الوزن بشكل ملحوظ، بل والتخلص من دهون البطن الناتجة عن تراكم الدهون والسكريات بالجسم، وفقًا لموقع (الكونستلو).

من جانب أخر، يساعد الصبار على تحسين عملية ضبط سكر الدم، وهو ما يلعب دورًا في خسارة الوزن من خلال تجنب الشعور بالجوع والرغبة في تناول المزيد من الطعام.

وأظهرت إحدى الدراسات، أن تناول 300-500 ملليجرام من الصبار مرتين يوميًا يعمل على خفض معدلات السكر في الدم لدى أولئك الذين يعانون من مقدمات السكري.

ويُراعى عدم الإفراط في استعمال الصبار لخسارة الوزن، حيث يمكن أن يسبب الإسهال وتشنج المعدة ونقص السوائل من الجسم، وفي حالة استخدام أي أدوية، يُنصح باستشارة الطبيب أولاً قبل تناول الصبار.

كيفية استخدام الصبار للتخسيس

-يتم إحضار أوراق الصبار، وقطعها نصفين.

-تستخدم ملعقة أو سكينة لاستخراج الجل الموجود داخل أوراق الصبار.

-يتم إزالة أي شوائب موجودة في الجل، حتى لا تؤثر على مذاقه.

-يُضاف جل الصبار إلى العصائر المثلجة أو الصلصات أو الشوربة، لتعزيز حرق الدهون.

-يمكن أيضًا إضافة أوراق الصبار إلى السلطات دون استخراج الجل منها، وفي هذه الحالة، يجب غسل الأوراق وتقطيعها ونقعها في الماء لمدة 10-30 دقيقة حتى تصبح طرية نسبيًا ويسهل تناولها.