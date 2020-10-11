طرق منزليه للوقايه من فيروس كورونا ” كوفيد-19″

المستقلة …. مع بدء انتشار حائجة فيروس كورونا حول العالم مطلع العام الحالي 2020 وجميع الاشخاص يبحثون عن طرق و وسائل الوقاية من فيروس كورونا في منازلهم.

تعتبر الوقاية المنزلية هي اولى المراحل التي يمكن ان يتعبها اي شخص للوقاية من الفيروس ومحاربته وهي ما تساعد بشكل كبير وفعال على رفع مناعة الاشخاص بشكل ملحوظ وعالي وتقوي جهاز الصد بداخل جسم الانسان لمقاومة الفيروس بشكل صحيح.

واليوم وبعد مرور اكثر من 10 اشهر على انتشار فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” حول العالم تنوعت الطرق التي تمكنك من الوقاية منه بداخل منزلك وهي تعتبر اولى الخطوات التي يمكنك اتابعها ومنها:

التعقيم الدائم ليديك و كل الاسطح القابلة للمس بداخل المنزل ويفضل الاخصائيون ان يكون التعقيم بشكل دائم ومستمر لتجنب انتقال العدوى او الفيروس من اية اجسام اخرى تكون قد لامستها عن طريق الخطأ او من خلال الاشخاص المقيمين معك في منزلك.

الاكثار من تناول الفيتامينات وهي ما تساعد بدورها على رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الانسان ولتكون هي حائط الصد الاول لفيروس كورونا

يتجه معظم الناس مباشرة إلى فيتامين سي بعد إصابتهم بنزلة برد هذا لأنه يساعد في بناء نظام المناعة لديهم، و يُعتقد أن فيتامين سي يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ، والتي تعتبر أساسية في مكافحة العدوى.

تحتوي جميع فواكه الحمضيات تقريبًا على نسبة عالية من فيتامين سي. مع هذا التنوع من السهل إضافة عصره من هذا الفيتامين إلى أي وجبة.

تشمل فواكه الحمضيات :

جريب فروت

البرتقال

كليمنتين

اليوسفي

ليمون

لأن جسمك لا ينتجها أو يخزنها ، فأنت بحاجة إلى فيتامين سي يوميًا للحفاظ على صحتك. الكمية اليومية الموصى بها لمعظم البالغين هي:

75 مجم للنساء

90 مجم للرجال

تناول الفلفل الاحمر الحلو يحميك من كورونا ويغني جسمك بفيتامين سي

إذا كنت تعتقد أن ثمار الحمضيات تحتوي على أكثر فيتامين سي من أي فاكهة أو خضروات ، فكر مرة أخرى. تحتوي أوقية الفلفل الأحمر على ما يقرب من 3 أضعاف كمية فيتامين سي (127 مجم ) الموجودة في البرتقال(45 مجم). كما أنها مصدر غني للبيتا كاروتين.

إلى جانب تعزيز نظام المناعة لديك ، قد يساعدك فيتامين سي في الحفاظ على بشرة صحية. يساعد بيتا كاروتين ، الذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ ، في الحفاظ على صحة عينيك وبشرتك.