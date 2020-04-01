المستقلة /نمتثل جميعاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن البقاء في المنزل من أجل مكافحة انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، هذا قد يصوّر لنا أن أبعد ما يكون عنا الآن هو الشعور بالامتنان، ولكن الحقيقة أن هذا هو الوقت الحقيقي للشعور بالامتنان، فنحن نشكو طول الوقت من ازدحام المواعيد، وعدم القدرة على البقاء في المنزل وقضاء وقت مع أطفالنا، والآن جاءت الفرصة على طبق من ذهب، وأصبح لزاماً علينا البقاء في المنزل بصحبة أطفالنا، بلا خروج ولا مواعيد ولا حتى ضيوف. والآن، يبقى الخيار لكِ: هل ستجعلين هذه الفترة تصنع ذكريات جيدة أم سيئة في ذهن أطفالك؟ هل سيتذكرون في هذه الفترة كيف كانت والدتهم تلتصق بالهاتف والتليفزيون لتتابع الأخبار بقلق؟ أم ستتمكنين من صنع ذكريات جميلة تشمل الكثير من المرح والألفة بينكم بحسب (لبنان 24)؟ إذا كان قرارك هو استغلال هذه المرحلة المؤقّتة لتصبح في مصلحة علاقتك بأسرتك، فتصفّحي السطور التالية، وتعرّفي إلى 5 طرق للاستفادة مع أسرتك من فترة الحجر الصحي.. 1- اللعب معاً

لديكِ الكثير من الوقت بصحبة أطفالك، أضفي عليه المرح عبر مشاركتهم اللعب، بالطبع لن تمضي الأيام بدون اللجوء إلى ألعاب الفيديو، ولكن لا تجعليها الأساس، وإنما اجعلي الأساس الألعاب التي تعتمد على التواصل بينكم، مثل ألعاب الورق والمسابقات الرياضية والألعاب الجماعية المرحة. 2- الابتكار معاً

حتى مع استمرار التعليم المنزلي، فإن أطفالك لن يقضوا وقتاً كافياً للاستثمار في مهاراتهم العقلية، لهذا احرصي على تنمية ذكائهم عبر مشاركتهم في ألعاب الذكاء والابتكار، مثل اللوغو، والأنشطة التي تعتمد على الابتكار والتفكير. 3- التعلّم معاً

مع متابعة دروس أطفالك عبر الإنترنت، احرصي على إضافة شيء تتعلّمونه معاً، مثل لغة جديدة، أو البحث بصورة أوسع وأشمل عن المواد التي يدرسونها، بحيث تحصلون على معلومات أكبر من المقررة في المناهج الدراسية. 4- ممارسة الرياضة معاً

نظراً لأنه لا يمكن التوجّه إلى صالة الألعاب الرياضية أو النادي، يجب البحث عن بديل، لا الاستسلام للكسل، ابحثي عن فيديوهات للتمارين الرياضية، ومارسي الرياضة مع أطفالك كل يوم بانتظام، هكذا تقضون وقتاً ممتعاً ومفيداً معاً، وتحافظون على لياقتكم البدنية وصحتكم. 5- تبادل الأحاديث والمناقشات

أخيراً، لديكِ الكثير من الوقت لتتحدثي مع أطفالك، استمعي لهم جيداً، واستوعبي تساؤلاتهم، وتحدثي معهم بشفافية، مع الاستمرار في طمأنتهم، وناقشوا معاً أفضل الطرق للاستفادة من الوقت الذي تقضونه خلال فترة الحجر الصحي.