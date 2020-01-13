طرق لتعرف إن كان حاسوبك قد تم اختراقه

طرق لتعرف إن كان حاسوبك قد تم اختراقه

المستقلة / نشر موقع “ماكسيموز” الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله الطرق اللازمة لمعرفة ما إذا حاسوبك قد تم اختراقه.

وقال الموقع، في تقريره إن الهجمات السيبرانية تحدث في كثير من الأحيان، لذلك يقلق الجميع حول سلامة بياناتهم. لمنع سرقة كلمات المرور خاصتك والبيانات الهامة الأخرى، يجدر بك أن تنتبه إلى أي تغييرات تطرأ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وفيما يلي، الطرق اللازمة لمعرفة ما إذا وقع اختراق حاسوبك وكيفية التعامل مع ذلك.

إيقاف تشغيل برنامج مضاد الفيروسات

ذكر الموقع أنه إذا لم تقم بإيقاف تشغيل برنامج مضاد الفيروسات ولكنك لاحظت أنه توقف عن العمل، فمن المرجح أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد وقع اختراقه. فلا يمكن أن يتوقف هذا البرنامج عن العمل من تلقاء نفسه، كما أن أول شيء يقوم به المخترقون يتمثل في إيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات للوصول بسهولة إلى ملفاتك.

كلمات المرور لا تعمل

أفاد الموقع بأنه إذا لم تُغيّر كلمات المرور الخاصة بك ولكنها توقفت عن العمل فجأة ولم تتمكن من فتح حساباتك، فقد وقع اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الأرجح.

زاد عدد أصدقائك فجأة

أورد الموقع أنه إذا لاحظت ظهور أصدقاء جدد لا تعرفهم ولا تتذكر أنك أضفتهم على حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، فيمثل ذلك علامة على أن حسابك قد وقع اختراقه وأنه يُستخدم لإرسال رسائل غير مرغوب فيها.

ظهور أيقونات جديدة

عندما تقوم بتشغيل متصفحك وتلاحظ أيقونات جديدة على واجهة الحاسوب، فقد يمثل ذلك علامة على تسلل بعض الرموز الخطرة إلى جهازك.

يتحرك مؤشر الكتابة من تلقاء نفسه

أضاف الموقع أنه إذا لاحظت أن مؤشر الكتابة الخاص بحاسوبك يتحرك بمفرده ويسلط الضوء على شيء ما، فقد وقع اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالتأكيد.

الطابعة لا تعمل بشكل صحيح

لا تؤثر علامات الهجوم السيبراني على الكمبيوتر نفسه فحسب، بل تؤثر أيضًا على الطابعة، خاصة عندما ترفض الطباعة أو تطبع شيئًا لم ترغب في طباعته.

يقع توجيهك إلى مواقع مختلفة

إذا استمر متصفحك في إعادة توجيهك إلى مواقع ويب مختلفة، فقد حان الوقت لتنتبه. ينطبق الأمر نفسه عندما تكتب شيئًا ما في محرك البحث وتظهر لك صفحات لا تعرفها بدلاً من صفحات غوغل. إذا ظهرت لك العديد من النوافذ في كثير من الأحيان، فهذا يشير أيضًا إلى اختراق حاسوبك.

تُحذف الملفات من قبل شخص آخر

أوضح الموقع أن حاسوبك مخترق بالتأكيد إذا لاحظت أن بعض برامجك أو ملفاتك حذفت دون علمك.

بياناتك الشخصية موجودة على الإنترنت، رغم أنك لم تضعها

تحقق من ذلك باستخدام محرك البحث الخاص بك، وابحث عن معلومات عن نفسك لم تضعها على الإنترنت بالتأكيد. إذا وجدت هذه المعلومات، فمن المؤكد أن جهاز الكمبيوتر الخاص قد اختُرق لسرقة المعلومات.

تتلقى تحذيرات وهمية من مضاد الفيروسات

ذكر الموقع أنه إذا رأيت تحذيرات من مضاد الفيروسات لكنها تبدو مختلفة عن المعتاد، فهذه علامة واضحة على الاختراق. تتمثل علامة سيئة أخرى في العثور على نسخة جديدة من برنامج مضاد الفيروسات التي لم تنزلها على حاسوبك.

هناك سلوك غير معتاد لكاميرا الويب

تحقق من كاميرا الويب الخاصة بك، وإذا كان مؤشرها يومض من تلقاء نفسه، فأعد تشغيل الكمبيوتر وتحقق في غضون 10 دقائق مما إذا كان المؤشر يومض مرة أخرى. إذا حدث ذلك، فهذا يعني أنه وقع اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الكمبيوتر يعمل ببطء شديد

إذا استغرقت أبسط العمليات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقتًا طويلاً للغاية، وإذا لاحظت انخفاضًا كبيرًا في سرعة الإنترنت، فقد يعني ذلك أن شخصًا ما قام باختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ماذا يجب أن تفعل؟

أكد الموقع على ضرورة أن تحذر أصدقاءك والأشخاص الآخرين الذين أرسلت إليهم رسائل بريد إلكتروني بأن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد وقع اختراقه. كما يجب أن تطلب منهم عدم فتح الرسائل المرسلة إليهم من حسابك وعدم النقر على أي روابط مُرسلة. ومن الضروري أيضا أن تُنبه مصرفك من أن تسربا محتملا لبياناتك الشخصية قد يحدث، وابحث عن كيفية حماية أموالك.

يجدر بك أيضا أن تحذف جميع البرامج غير المألوفة والبرامج التي لا يمكنك تشغيلها، وقم بتثبيت برنامج مضاد للفيروسات موثوق به، وافحص نظام حاسوبك. وغير كلمات مرور جميع حساباتك. وإذا كنت لا تزال تشعر بأن المشكلة لم تحل بعد، استشر خبيرا.