طرق لتجديد الحب مع الشريك

المستقلة / الزواج رحلة خاصة تسير فيها مع شريكة حياتك، يمكن في هذه الرحلة الطويلة تشهد العديد من اللحظات الرومانسية، لكنها بسيطة للغاية.

لذا يمكن تحريك المياه الراكدة؛ لإعادة الشرارة الأولى للحب والرومانسية بينكما، من خلال استغلال فرصة عيد الحب، الذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام.

حان الوقت لبعض ممارسة الطقوس الجديدة؛ للأزواج ذوي رحلة طويلة من الزواج، التي سوف تجعلكما تحبان بعضكما أكثر مع كل يوم يمر، استكشف هذه الطقوس الجديدة في التقرير التالي:

1. كتابة رسالة سنوية:

يمكن كتابة رسالة سنوية لبعضكما البعض كوسيلة للتعبير عن الامتنان لعلاقتكما. احرصا على كتابة العديد من الذكريات المحببة لكما؛ للتذكير بهذه اللحظات، التي من الممكن إعادتها مرة أخرى بينكما.

2. ضمّن أطفالك في الاحتفال:

يمكن أن تجعل أطفالك ضمن هذا الاحتفال؛ لزرع أهمية الحب وغرزه في صفاتهم مدى الحياة. يمكن صناعة وجبة خاصة أو حلوى ممتعة مع زوجتك وتضمين أطفالك في هذه اللحظة كأنها بطاقة عيد الحب لأطفالكم.

3. مشاركة الرياضة المفضلة سوياً:

يمكن أن تمارسا الرياضة سوياً في الهواء الطلق أو حتى في صالة الألعاب الرياضية، اخلقا اتصالاً خاصاً من خلال التنافس وممارسة الألعاب الرياضية سوياً. هذا النشاط سيجعلكما في حالة جديدة يمكن أن تستمر لسنوات عديدة .

4. اختر يوماً مختلفاً للاحتفال إذا كانت جدولك مزدحماً:

إذا كان لدى كل منكما جداول زمنية مشغولة للغاية، فقد يكون العثور على وقت لتناول وجبة سوياً أمراً صعباً في هذا اليوم. لهذا السبب اظهر تقديرك بطريقة خاصة، من خلال مفاجئة شريكتك ببطاقة خاصة والزهور المفضلة لها ووجبة الطعام المفضلة لديكما، بعد أن تجد الوقت الزمني المناسب في يوم آخر.

5. الذهاب للتسوق سوياً:

بدلاً من التشديد على اختيار الهدية المثالية- ثم اختيار شيء عشوائي- يمكن للزوجان الذهاب للتسوق سوياً. وتجربة الأمر من خلال اختيار الأشياء التي يبحثان عنها منذ فترة حتى إذا كانت بسيطة للغاية، المتعة هنا تكمن في المشاركة في اختيار الأشياء سوياً.

6. المطاردة عبر الألغاز:

هل فكرت يوماً أن تترك لزوجتك رسالة بجوارها أثناء النوم، حينما تستيقظ تبدأ في فك لغز هذه الرسالة؟ حسناً، إليك الطريقة، جهز 10 بطاقات تحمل كل واحدة منها لغزاً ووزع كل بطاقة في أحد أركان المنزل، حتى تبحث زوجتك عن نتيجة هذا اللغز، لتجد في نهاية الأمر وجبة الإفطار، على سبيل المثال، التي حرصت أنت على تجهيزها بنفسك؛ تعبيراً لحبك لها أو هدية كانت في انتظارها منذ وقت.

7. تجربة شيء جديد:

بالتأكيد هناك أمراً ما تريدان فعله لكن انشغالكما يحول الأمر دون ذلك، لذا خصصا هذا اليوم لتجربة شيء جديد كنتما تودان حدوثه، مثل السفر لدولة جديدة، تذوق طعام غريب، أو الدخول في منافسة في لعبة حديثة.

8. الحصول على هدوء تام:

تسببت وسائل التكنولوجيا الحديثة في إحداث فجوة في التواصل المباشر بشكل كبير؛ لذا اغلقا جميع أجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ للحصول على إجازة لمدة 24 ساعة فقط من الهدوء التام. تأكدا أن هذا الأمر سيعيد لكما نشاطكما وحبكما من جديد، حتى أنكما ستكتشفان الكثير حول شخصيتكما التي كانت غائبة عنكما.

9. 12 شهراً من الحب:

خذا عهداً بتخصيص يوماً خاصاً كل شهر كأنه عيداً للحب؛ للحصول على المزيد من الرومانسية والحب بينكما، لا تجعلا انشغالكم بالحياة يميت الحب بينكما، خصصا هذا اليوم من كل شهر لكما فقط، ثم خططا سوياً بجعل كل شهر مميز عن الآخر. إذا فعلتما ذلك تأكدا من أنكما ستجعلان الحب عنواناً لحياتكما للأبد.