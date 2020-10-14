طرق طبيعية لتفتيح لون البشرة قبل الشتاء

المستقلة /- تسعى أغلب السيدات للعناية ببشرتهن وجمالها باستمرار، خاصة مع الدخول في فصل الشتاء، لذلك وبعيداً من الكريمات باهظة الثمن، فأفضل حل لتفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء هو اللجوء الى الوصفات الطبيعية والمتوافرة في كل منزل.

عادةً ما تنغمس البشرة مع المكونات الطبيعية المغذّية بسهولة فتساعد في تحسين لون البشرة بشكل طبيعي ومن دون أعراض جانبية.

– قناع العسل والحليب

أفضل طريقة لتبييض البشرة، خاصة الجافة منها. وهو خلطة مميزة لعلاج البقع وتبييض لون البشرة، إضافة الى أنه علاج للجلد المتهيّج وحبّ الشباب والبثور… ويمكن تطبيقه من خلال خلط ملعقة عسل كبيرة مع ملعقة حليب جاف، ثم يتم بسط المزيج على وجه نظيف، والتدليك لمدة دقيقتين بلطف مع حركات دائرية. يُترك القناع على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ويُغسل جيداً بالماء.

– قناع لبّ البطاطس والليمون

لتفتيح البشرة وإزالة العيوب وتحسين صحة الجلد. ويعمل كعلاج طبيعي فعّال للتخلّص من فرط التصبّغ والبقع الداكنة. كما أنه يساعد في تفتيح الهالات السود حول العينين. ويمكن تحضيره بتقشير البطاطس وبرشِها لتصبح عجينة ناعمة، وإضافة عصير الليمون الى المزيج وخلطه جيداً، ثم مدّه على وجه نظيف. يُترك القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء.