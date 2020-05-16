طرق طبيعية لإبطاء ظهور التجاعيد

ربما يكون حقن الوجه بالكولاجين طريقة سريعة لإخفاء التجاعيد، لكن هناك طرق طبيعية تأثيرها أعمق من هذه التدخلات. ببساطة يمكنك اتباع الطرق التالية لتحقيق الأهداف نفسها:

الماء. الترطيب مفتاح هام لنضارة الجلد. كثيرون لا يعرفون مقدار ما يشربون من الماء حتى يعانون من الجفاف ومشاكله. من الهام تناول 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً للحفاظ على رطوبة البشرة.

النوم. يقلل النوم الشعور بالإجهاد ويحد من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يعرف باسم هرمون التوتر، فينعكس ذلك إيجابياً على صحة البشرة وحيويتها.

الأناناس. يحتوي الأناناس على حامض الستريك الذي يمكن استخدامه موضعياً لتقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة. لعمل ذلك ضع شريحة أناناس على الوجه مباشرة.

البابايا. يمتاز البابايا بأنه غني بفيتامين “أ” لذلك هو جيد للعيون. إلى جانب ذلك يحتوي على إنزيم يمكنه هضم خلايا الجلد الميتة فيجعل الجلد أكثر مرونة. اهرس قطع من البابايا وضعها قناعاً على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسله بالماء الدافئ.

الزيوت. زيت جوز الهند وزيت الزيتون من العناصر الغنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تبطئ ظهور التجاعيد. استخدم الزيوت في تدليك بشرة الوجه لترطيبها والحد من مظاهر الشيخوخة.

أكل السلمون. الأسماك الغنية بأحماض أوميغا3 الدهنية تعزّز ليونة الجلد، لكن أكل السلمون تحديداً يرطب الجلد أكثر من غيره ويزوده بالكولاجين. يمكنك أيضاً الاهتمام بأكل الخضروات والفواكه الحمراء والبرتقالية واللفت.

عصير الليمون. ضع العصير على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم اغسل وجهك بالماء. عصير الليمون من العناصر التي تساعدك على أن تبدو أصغر سناً، وإزالة النمش والبقع