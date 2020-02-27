طرق توليد المياه من رطوبة الهواء لمواجهة الجفاف العالمي

المستقلة …. م. حنان الفلوجي / مع استمرار تطور أزمة المناخ ، بحث المهنيون في الهندسة المعمارية والتصميم المستدام عن طرق جديدة لتخفيف الآثار السلبية للإنتاج الصناعي الحديث. وقد ساهمت مجموعة من هؤلاء المبدعين ، Zero Mass Water ، في هذا الجهد من خلال ابتكارهم “الأولى والوحيدة في العالم” – جهاز يسمى SOURCE.

SOURCE يستخدم الطاقة الشمسية لتوليد المياه من الرطوبة في الهواء. يبدو مثل الألواح الشمسية ، مكتفًا ذاتيًا تمامًا ، وينتج ماءً نظيفًا حتى في الظروف التي تنخفض فيها أشعة الشمس والرطوبة. منذ إصداره ، استفاد المنتج من المجتمعات التي لا تزال اعتبارات تلوح في الأفق تتعلق باستقلال المياه والجفاف وغيره من الظروف المناخية.

على سبيل المثال ، قام مشروع باتي ميلز للأعمال الخيرية بمشروع المياه المجتمعية التابع للرابطة الوطنية لكرة السلة الأسترالية ، بالاشتراك مع Zero Mass Water لتوفير مياه الشرب النظيفة لمجتمعات السكان الأصليين التي تعيش في المناطق التي تعاني من الجفاف في أستراليا القاحلة. تم تثبيت SOURCE في ستة مجتمعات نائية مختلفة لتوفير مياه شرب كافية دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية متقنة. في حين أن هذا والعديد من عملائهم الآخرين يعتمدون على المجتمع أو العمل الخيري ، فإن شركات مثل بلاتينيوم هيريتدج ، وهو معسكر سفاري صحراوي فاخر في دبي ، تستخدم SOURCE في مصلحة الاستدامة. إمداد المياه المتجددة بالطاقة المتجددة ، فإنه يحل محل أنظمة البنية التحتية للمياه التي قد تستنفد أو تلوث أو تلوث احتياطيات المياه القيمة ، مما يؤثر على النظم الإيكولوجية المحلية.

سوف يستفيد جميع المهندسين المعماريين والمصممين الذين يعملون في مواقع محدودة الوصول إلى المياه أو يزودون المجتمعات المحلية النائية أو المحرومة أو الذين يهتمون ببساطة بالاستدامة من هذا الابتكار. مع وجود لوحة واحدة توفر ما يكفي من الماء لـ 2-3 أشخاص ، يمكن استخدام التكنولوجيا ليس فقط للمجتمعات الكبيرة ولكن أيضًا للمنازل السكنية المركزة بشكل مستدام. منتج ذو القدرة على التأثير العميق على حياة الناس ، تبدو إمكانيات SOURCE بلا حدود.