طرق الوقاية وعلاج نزيف اللثة عند غسيل الأسنان

المستقلة … يعاني اغلب الأشخاص حول العالم من مشكلة دائمة تواجههم بشكل يومي وهي نزيف اللثة اثناء تنظيف وغسيل الأسنان.

تتعدد أسباب نزيف اللثة عند غسيل الأسنان ما بين الأشخاص، ويعد نزيف اللثة من الأمور التي يجب الأنتباه إليها وعدم إهمالها، إذ أنها تسبب عدد من المضاعفات ذات خطورة.

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كما ان المسبب الاول لنزيف اللثة المستمر هو تراكم الترسبات على الأسنان، وإذ يعتبر مؤشر على الإصابة بأمراض ذات خطورة، ويجب معالجتها والاهتمام بصحة اللثة بشكل جدي حتى تتجنب الأعراض الشديدة لنزيف اللثة.

المحافظة على تنظيف الأسنان وغسل الأسنان مرتين باليوم على الأقل والتزام بعدد المرات التي يوصي بها الطبيب.

عدم تنظيف الأسنان بقوة شديدة، من أجل تجنب نزيف اللثة عند التنظيف القوي.

زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر أو سنويًا

أدوية ومضادات حيوية لمعالجة العدوى البكتيريا.

استخدام فرشاة أسنان ناعمة