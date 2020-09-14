طرد نيمار بعد مشاجرة قوية بين لاعبى باريس سان جيرمان ومارسيليا

المستقلة / .. رد النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، على واقعة طرده، خلال مواجهة ضيفه فريق مارسيليا التي انتهت بفوز الأخير، بنتيجة 1 – 0، فى ختام منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الفرنسي .

وتعرض نيمار، للطرد المباشر، فى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع، بعد مشاجرة قوية بين لاعبى باريس سان جيرمان ومارسيليا، التى تسببت أيضا فى طرد 4 لاعبين أخرين، وكتب النجم البرازيلى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، قائلا:” الأسف الوحيد الذي أشعر به هو عدم ضرب هذا الأحمق”، وكانت وسائل إعلامية فرنسية، قد أشارت إلى أن قيام نيمار، بضرب المدافع الإسباني لفريق مارسيليا، ألفارو جونزاليس، بعد قيام الأخير بتوجيه عبارات عنصرية إتجاه النجم البرازيلى نيمار، ونعته أنه أسود اللون.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، أحداثا مؤسفة من جانب لاعبى الفريقين، بعدما اشتبكوا داخل أرضية الملعب، ليقوم حكم اللقاء، بطرد 3 لاعبين من باريس سان جيرمان، وهم البرازيلى نيمار، لايفن كورزاوا ولياندرو باريديس، ولاعبين من مارسيليا وهم جوردان أمافى وداريو بينيديتو.

سجل فلوران توفين، هدف فوز فريق مارسيليا بالمباراة، فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، من تسديدة خادعة على يسار حارس الفريق الباريسي.

وكان الفريق الباريسي، قد خسر لقاء لانس، فى الجولة الثانية، يوم الخميس الماضى، بنتيجة 1 – 0 أيضا، بعدما تأجلت مباراته الأولى فى المسابقة، أمام فريق ميتز، بعد مشاركته فى دوررى أبطال أوروبا، ووصله للمباراة النهائية، أمام بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يخسر بهدف نظيف.

وبقى باريس سان جيرمان، من أى رصيد من النقاط، بينما رفع مارسيليا، رصيده للنقطة 6، فى المركز الخامس، ويتصدر فريق رين، برصيد 7 نقاط.