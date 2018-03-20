طبيعي ومغربي وإسفنج.. كيف نختار الليف المناسب لنوع البشرة

(المستقلة) …. عند الاستحمام نقوم بتنظيف أجسامنا بـ”الليف”، ولكن هل تعلم أن لكل نوع بشرة الليف الخاص به؟، نعم هذا ما أكدته الدكتورة ايفيت سوريال استشارى الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، مقدمة طريقة اختيار الليف المناسب للبشرة، وهما:

1- الاسفنج الطبيعى:

هذا النوع من الليف صحى، يعمل علي تنظيف الجسم جيدا ولكن دون تقشير الجلد، وينصح باستخدامه للأطفال والرضع وأصحاب البشرة الحساسة وفى حالة وجود التهاب بالجلد مثل الارتيكاريا.

2- الليف الطبيعي:

هذا النوع طبيعى وصحى وخالى من المواد الصناعيه، وينصح به الأطباء دائما، فهو يعمل علي تنظيف الجلد جيدا ويزيل الخلايا الميتة ويقشر الجلد بشكل متوسط، ويمكن شراؤه من الصيدليات فهو متواجد على هيئة أجزاء مقسمه على شكل قفاز ومن الناحيه الأخرى سطح قطنى للاماكن الحساسة.

الليف الطبيعي

3- الليفة المغربية:

هذا النوع يتميز بالملمس الخشن ويجب استخدامها برفق فى اشكال دائرية والتوقف فى حالة احمرار الجلد، فهي تستخدم لتدليك الجلد وتقشيره وتفتيح المسام والتنظيف العميق، وهذا النوع يعد غير مناسب للبشرة الحساسة.

الليف المغربي

وأخيرا نصحت استشاري الأمراض الجلدية، أنه يجب غسل جميع أنواع الليف جيدا بعد الاستخدام، وتترك لتجف فى مكان مشمس حتى لا تكون بيئة لتكاثر الفطريات والبكتيريا.