طبيب يحذر من الشوكولاتة السائلة

المستقلة / تعتبر الشوكولاتة السائلة من الحلويات التي لاقت رواجًا كبيرًا بين الصغار والكبار، نظرًا لمذاقها اللذيذ، الأمر الذي جعل الشركات المنتجة لها تطرحها في الأسواق بكميات كبيرة، لسد احتياجات محبي هذه الحلوى.

وعلى الرغم من القيمة الغذائية للشوكولاتة والبندق، تعتبر الشوكولاتة السائلة -على وجه تحديد- من الحلويات المضرة للصحة العامة، وهذا بشهادة العديد من الأطباء، الذين أكدوا أن محتواه العالي من السكريات والمواد الحافظة، قد يتسبب في الإصابة ببعض الأضرار الوخيمة.

نستعرض من موقع “الكونسلتو” في التقرير التالي، أضرار الشوكولاتة السائلة على الصحة العامة، وفقًا للدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية.

أضرار الشوكولاتة السائلة

1- تصنع من حليب الصويا، الذي يتسبب في ارتفاع مستويات الهرمون الأنثوي “الإستروجين” بالجسم، مما يؤدي إلى تأخر البلوغ بين الشباب المراهقين، إذا قاموا بالإفراط فيها.

2- ملعقة كبيرة منها (15 جرامًا) تحتوي على 8.5 جرام من السكر، وهذا يعني أن البرطمان الواحد (400 جرام) يحتوي على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة.

3- محتواه المرتفع من السكر لا يقتصر أضراره عند حد زيادة الوزن فقط، بل قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالسكري، لأن ملعقة واحدة منها كفيلة أن ترفع نسبة السكر بالدم بشكل حاد.

4- زيت النخيل المستخدم في تحضيرها، يعتبر من الزيوت النباتية الغنية بالدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، كما تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصةً تصلب الشرايين.

5- تحتوي على تركيز عالي من الكافيين، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم عند الإفراط في تناولها، فضلًا عن الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الحموضة وارتجاع المريء.

فئات ممنوعة من الشوكولاتة السائلة

– مرضى السكري.

– مرضى السمنة

– مرضى الضغط

– مرضى القلب.

– مرضى الكوليسترول.

فوائد الشوكولاتة السائلة

على الرغم من مخاطر الإفراط في النوتيلا، لا يمكن أن نغفل أن محتواها من الكاكاو والبندق يمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، إذا تم تناولها بصورة معتدلة، فمن أبرز فوائدها:

1- يحتوي الكاكاو على كميات عالية من المعادن المفيدة للجسم، كما يعد من مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة بجسم الإنسان، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، مثل السرطان.

2- تساعد السعرات الحرارية الموجودة بها على إمداد الجسم بالطاقة المؤقتة.

3- يعد البندق من المكسرات المفيدة لصحة الإنسان، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، أبرزها أحماض أوميجا 3.

المعدل المثالي من الشوكولاتة السائلة

ملعقة صغيرة، مع مراعاة عدم تناولها بصورة يومية، لتجنب الإصابة بالأضرار السابقة.