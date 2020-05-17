طبيب مصري يفقد بصره بسبب ضغط العمل ضد كورونا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متابعته حالة الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء أداء عمله في مستشفى العزل في بلطيم.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، تواصل نور الدين مع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لبحث إمكانية تشكيل لجنة طبية من المستشفى الجامعي، لفحص الطبيب.

وأوضح المحافظ، أنه ستتوجه لجنة لفحص حالة الطبيب، مع إعداد تقرير تمهيدا لنقله للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وأشار المحافظ إلى أنه أرسل مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، لزيارة الطبيب والاطمئنان عليه، فضلا عن متابعته المستمرة مع ذويه ومديرية الصحة حالته الصحية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم اتخاذ اللازم لعلاج الطبيب، الذي أصيب أثناء أداء عمله، كما سيتم تقديم الدعم اللازم له لحين تماثله للشفاء.