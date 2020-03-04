طبيب للأردنيين: لا تستخدموا الكمامات

المستقلة /قال رئيس قسم الامراض الصدرية والعناية المركزة في مركز الحسين للسرطان فراس الهواري، إنه لا ينصح الأردنيين باستخدام الكمامات، قائلاً إن الفايروس غير منتشر في الهواء، وما يجب أن ينتبه له الأردنيون هو تلوث الأيدي وليس تلوث الجو.

وأضاف الهواري خلال استضافته عبر برنامج “صوت المملكة”، أن الكمامات تغري مرتديها بوضع يده على وجهه لمرات عديدة من أجل تعديل الكمامة وهذا ينقل العدوى إذا كانت اليد ملوثة، قائلاً إنه كان اليوم في عيادته بمركز الحسين للسرطان ولم يرتدي هو والطاقم الطبي الكمامات كونها غير مجدية للوقاية من الفايروس.

وقال الهواري إن تستخدم من قبل المصاب لمنع انتشار الرذاذ وللطبيب الذي يفحص المرضى المشتبه باصابتهم بالفايروس.