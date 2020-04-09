طبيب أحمد زكي يكشف: فقد هذه الحاسة قبل وفاته

المستقلة /كشف الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ الأورام، والطبيب المعالج للفنان الراحل أحمد زكي، عن فقدان الفنان الراحل لحاسة الإبصار قبل وفاته وذلك خلال تصويره أحد المشاهد بفيلم “حليم” إخراج شريف عرفة.

وقال عبد القادر، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” الثلاثاء، إن الفنان أحمد زكي بعد تصويره لمشهد بفيلم “حليم” على مسرح مدرسة السعيدية اتصل به هاتفيًا وأخبره بعدم قدرته على الرؤية، لافتًا إلى حمل أحمد زكي على كرسي ونقله بعد ذلك لأحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر.

وأضاف أستاذ علاج الأورام :”قالي قبل ما يغيب عن الوعي، قالي بأمنك أمانة وأنت أخويا، أنا مش عايزك تبهدلني، ومش عايز أحط جهاز تنفس صناعي”.

فيلم “حليم”، من إنتاج عام 2005 وصدر عام 2006 بسبب وفاة بطله الفنان أحمد زكي، ومن إخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد زكي، منى زكي، سلاف فواخرجي، وهيثم أحمد زكي، وجمال سليمان، وعزت أبو عوف، ويحكي عن قصة حياة المطرب عبدالحليم حافظ، ويعد الفيلم آخر أفلام أحمد زكي والذي توفى قبل إنهائه، وعرض الفيلم بعد رحيله بعام بسبب ظروف وفاته.

ورحل الفنان أحمد زكي، عن عالمنا يوم 27 مارس، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة بإحدى المستشفيات الخاصة.