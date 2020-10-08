طالب معاق في ذي قار يحقق معدل 96.83% في السادس الاحيائي

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..حصل طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة من سكنة قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار ، على معدل 96.83% في الصف السادس الاحيائي .

وقال مصدر ان ” الطالب علي سعد نعيم الساكن في احد المناطق النائية في قضاء قلعة سكر ، حقق نتيجة متميزة في الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية رغم اصابته بشلل في الاطراف السفلى اقعده على كرسي متحرك “.

ولفت الى ان ” الطالب علي سعد ناشد رئيس الوزراء ووزيري الصحة والتربية باجراء عملية جراحية له خارج البلد كونه من عائلة متعففة ، كما وطالب بحصوله على استثناء لقبوله في كلية الطب “.