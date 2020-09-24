طالبة مرحلة اولى في طب المستنصرية تشخص أخطاء في كتاب منهجي عالمي

المستقلة.. تمكنت طالبة في المرحلة الأولى كلية الطب / الجامعة المستنصرية وتدعى غسق كمال عباس من تشخيص أخطاء علمية في الطبعة الرابعة من كتاب Gray’s anatomy for students, fourth edition الخاص بعلم التشريح.

واستطاعت الطالبة من تثبيت وجود عدد من الأخطاء العلمية في هذه الطبعة من الكتاب ، وعند قيامها بمفاتحة الجهات العالمية الناشرة للكتاب ، أقرت دار النشر بوجود هذه الأخطاء العلمية ووعدت بتصحيحها في أقرب طبعة مقبلة.

وأعربت عمادة كلية الطب عن فخرها بهذا المنجز العلمي للطالبة معربة عن أملها في ان تواصل مسيرة التميز، وان تكون قدوة ومثال لجميع الطلبة في مواصلة المسيرة العلمية.

وأشارت الى أن هذا المنجز المتميز يأتي رغم جميع التحديات والظروف الاستثنائية التي رافقت العام الدراسي المنصرم .

و قرر مجلس كلية الطب في جلسته التي عقدت صباح اليوم تكريم الطالبة تثمينا لما قامت به من إنجاز علمي مميز.